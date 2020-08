Bonus Inps, Tridico: “La notizia l’ha data Repubblica, ma non l’ha avuta da me”

Oggi è stato sentito il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in Commissione Lavoro alla Camera, in merito alla questione legata al bonus Inps da 600 euro.

“Abbiamo seguito la legge, l’Istituto doveva pagare subito, per via dell’emergenza, per poi controllare in un secondo momento”, queste le parole di Tridico in Commissione.

“Il 7 agosto mi chiama il direttore di Repubblica e mi dice che ‘ Abbiamo scoperto che cinque parlamentari hanno percepito il bonus’ e mi chiede i nomi. I nomi non li abbiamo dati, sono usciti perché si sono autodenunciati”, questa la posizione di Tridico.