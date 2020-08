Coronavirus nel mondo, raggiunti i 21 milioni di casi positivi. Salgono in Europa

I contagi da coronavirus hanno raggiunto i 21 milioni di casi positivi, con un totale di 757 mila morti accertati. Negli Stati Uniti sono quasi 5 milioni e mezzo i casi positivi da Covid-19, mentre in Brasile sono oltre 3 milioni e con 105 mila vittime.

Salgono in contagi in Sudafrica ed America Latina, con il Peru che supera i 500 mila casi, così come il Messico. In Spagna si sono raggiunti i 355 mila casi, con aumento dei decessi, che rimangono inferiori a Regno Unito ed Italia.