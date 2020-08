Ponte Morandi, due anni dal crollo. Oggi i vertici dello Stato ricordano le 43 vittime

Sono passati due anni dal 14 agosto 2018, quando il Ponte Morandi crollò durante un violento temporale, provocando la morte di 43 persone, che stavano percorrendo quel tratto di strada. Genova si prepara al giorno del ricordo, pochi giorni dopo l’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, avvenuta lo scorso 3 agosto, con la presenza del capo dello Stato e del premier Conte.

“I colpevoli saranno puniti, non voglio fare promesse a persone che hanno visto perdere dei familiari. Garantisco l’impegno per uno Stato più presente nelle infrastrutture pubbliche. In questi giorni stiamo finalizzando il negoziato con Autostrade”, queste le parole del premier Conte.

Questa mattina alle 9 ci sarà il ricordo nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, mentre alle 10.30 ci sarà una cerimonia privata nella Radura della memoria. Prevista la partecipazione del premier Conte, dei ministri De Micheli, Bonafede ed il sindaco di Genova, Bucci, oltre che al governatore Toti.