Reggio Calabria, 9 casi in ospedale, contagiato anche personale sanitario

Ci sono stati diversi casi da coronavirus nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, come ha confermato l’azienda ospedaliera. I protocolli di sicurezza sono stati rafforzati, anche se non è chiaro dove sia partito il contagio.

“La nuova situazione obbliga l’attivazione di un unico ingresso, per mobilitare in maniera più efficace le persone. Inoltre sono sospese le attività specialistiche”, questa la nota dell’ospedale, che invita la popolazione ad utilizzare i servizi ospedalieri solo in caso di necessità.