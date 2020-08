Champions, Barcellona umiliato, il Bayern in semifinale

Una sconfitta che il Barcellona non si aspettava quella avvenuta ieri sera contro il Bayern Monaco, che ha ottenuto la semifinale vincendo per 8-2 contro Messi e compagni. Una vittoria incredibile e che segna una delle peggiori sconfitte in Europa per il Barcellona.

Già all’inizio della sfida c’erano state molte occasione, con il gol di Muller dopo tre minuti, pareggiato poco dopo dall’autogol di Alaba. Il primo tempo finisce però 4-1 per i tedeschi, con le reti di Perisic, Gnabry e Muller.

Nella ripresa Suarez cerca di riaprirla con il gol del 4-2, ma poi il Bayern chiude la partita con altri quattro gol, con Kimmich, Lewandowski e due gol di Coutinho.