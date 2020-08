Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 15 agosto: oltre 600 nuovi casi positivi

I dati di oggi 15 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un netto aumento del numero dei contagi (qui i dati di ieri, con quasi 600 casi positivi). Nel mondo continuano ad aumentare i positivi, con record in America Latina ed anche in Europa secondo i dati degli ultimi giorni.

Con i festivi solitamente cala il numero dei tamponi effettuati, dunque con la festività di Ferragosto ci si può attendere un calo nei dati dei prossimi giorni sui test totali giornalieri.

Oggi sono 629 i nuovi casi positivi, con un numero di tamponi nella media delle ultime settimane, intorno ai 50 mila.

Al numero di decessi va tolto il riconteggio dell’Emilia-Romagna, come comunicato dalla Regione, che ha aggiunto 154 decessi dal mese di aprile. I decessi giornalieri sono dunque 4.

Bollettino Protezione Civile 15 agosto

I dati sul Covid-19: