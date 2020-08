Elezioni Usa 2020, possibili problemi con il voto via posta

Come ha iniziato a sostenere il presidente Donald Trump da alcune settimane, ci potrebbero essere dei problemi per le votazioni via posta per le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Il servizio postale americano (Usps) ha fatto sapere che i voti spediti via posta potrebbero non arrivare in tempo per lo scrutinio. La lettera è arrivata a tutti gli Stati, come fanno sapere i media americani.

Il problema principale riguarda l’epidemia da coronavirus, che potrebbe ancora condizionare le elezioni americane, con l’ipotesi del voto via posta che era emerso nelle ultime settimane. Sono decine di milioni di americani che hanno i requisiti per votare via posta, un numero che è aumentato negli ultimi anni.