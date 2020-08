F1, pole di Hamilton in Spagna davanti a Bottas e Verstappen

Lewis Hamilton ha effettuato la pole position del Gran Premio di Spagna, con il tempo di 1’15”584, davanti al compagno di squadra Valteri Bottas a soli 75 millesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappen, che è distanziata sette decimi dalle Mercedes.

Male le Ferrari, con il nono tempo per Charles Leclerc e l’undicesimo tempo per Sebastian Vettel. Le due Racing Point si sono qualificate dietro la Red Bull di Verstappen, a pochi centesimi dal pilota olandese. Continuano le polemiche per la similarità con la vettura della Mercedes dello scorso anno.