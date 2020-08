Iran, Rouhani contro gli Emirati: “Grave errore accordo con Israele”

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha rilasciato alcune dichiarazioni in un discorso in tv, ribadendo la posizione sull’accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi. Per Teheran gli Emirati hanno commesso un “grave errore” nel permettere ad Israele di avere una posizione forte nella regione.

Già poche ore dopo l’accordo erano arrivati i primi commenti negativi a riguardo da parte dell’Iran, che ha definito “stupida” la strategia di Abu Dhabi. Negativa anche la replica di Hamas, che ha dichiarato di essere pronta ad “azioni congiunte” con l’Autorità nazionale palestinese.