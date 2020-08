Trump ordina a TikTok di vendere negli Stati Uniti

Continua lo scontro su TikTok, la piattaforma social sotto accusa negli Stati Uniti, con il nuovo decreto firmato da Donald Trump che obbliga ByteDance, che detiene TikTok, a vendere le attività americane entro 90 giorni. Il decreto arriva in seguito a delle indagini in merito alle acquisizioni di attività americane da parte di investitori stranieri.

La settimana scorsa Trump aveva introdotto delle restrizioni per TikTok e WeChat, per quanto riguarda il mercato americano. Ci sarebbero dei rischi per la sicurezza nazionale, secondo quanto riportato da Trump, che cita “prove credibili”.

Rimane l’offerta di Microsoft, che aveva proposto l’acquisizione di TikTok e bisognerà vedere ora se la vendita si concretizzerà.