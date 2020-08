Champions, impresa del Lione contro il Man City: vittoria per 3-1

Il Lione di Rudy Garcia è in semifinale di Champion’s League, dopo aver battuto il Manchester City di Guardiola per 3-1. Nei giorni scorsi il Lione aveva eliminato la Juventus agli Ottavi, causando anche l’esonoro dell’allenatore Sarri, sostituito da Andrea Pirlo. Ora affronterà il Bayern Monaco nella giornata di mercoledì, quando si svolgerà la semifinale. Quest’anno ci sono solamente squadra francesi e tedesche in semifinale, considerando che l’altra semifinale è Lipsia-PSG.

Una Final Eight piena di sorprese, dopo l’umiliazione del Barcellona contro il Bayern Monaco e l’uscita dell’Atletico Madrid. Terza eliminazione di fila per Guardiola ai Quarti di Finale di Champions, con una gara contesa fino alla fine, ma che ha visto il Lione sfruttare meglio le occasioni.

Il Lione era andato in vantaggio nel primo tempo con Cornet, per poi essere ripreso dal Manchester City con De Bruyne nel secondo tempo. Nel finale è arrivata la doppietta di Dembélé, poco dopo un errore sotto porta di Sterling, che poteva dare la qualificazione al City.