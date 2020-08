Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 16 agosto: altri 479 nuovi casi, ma calano tamponi

I dati di oggi 16 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un netto aumento dei contagi da Covid-19, con oltre 600 nuovi positivi nella giornata di ieri. Aumento dei contagiati anche nel mondo (qui i dati globali), con alcuni Paesi europei che stanno riscontrando aumenti dei nuovi casi, come in Spagna e Francia.

Oggi sono 479 i nuovi casi positivi da coronavirus, a fronte di un decremento del numero di tamponi (36 mila) a causa della festività di Ferragosto, che ha ridotto il personale per l’elaborazione dati, come accade solitamente ogni weekend. Il numero delle terapie intensive sale di un’unità, mentre i decessi giornalieri sono 4.

Bollettino Protezione Civile 16 agosto

I dati sul Covid-19: