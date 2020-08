Coronavirus nel mondo oggi 16 agosto, superati i 21 milioni e mezzo di casi positivi

Sono stati superati i 21 milioni e mezzo di casi positivi nel mondo, con l’avvicinarsi della soglia di 800 mila morti a livello globale. Negli Stati Uniti sono 5 milioni e mezzo i contagiati, con 172 mila vittime, mentre in Brasile sono oltre 3 milioni i casi positivi, con 107 mila vittime. In Russia sono quasi un milioni i contagiati da Covid-19, ma con meno morti rispetto agli altri Paesi, solo 15 mila. Salgono i casi anche in Sudafrica, che si avvicina ai 600 mila casi positivi con 11 mila morti.

In Spagna i contagiati sono 358 mila, con 28 mila vittime, mentre salgono i contagi in Germania, Francia ed Italia, come confermato anche dai dati di ieri sera della Protezione Civile.