FIFA 21, ancora sconti per la versione in pre-ordine su Amazon

Sono ancora presenti alcuni sconti per il pre-ordine di FIFA 21 su Amazon, a poco più di un mese dal suo lancio ufficiale, che avverrà nei primi giorni di ottobre, a seconda della versione acquistata. Chi acquisterà la versione Champions od Ultimate, infatti, potrà ottenere un accesso anticipato di tre giorni al 6 ottobre 2020. Per quanto riguarda la versione standard di FIFA 21 occorrerà aspettare il 9 ottobre 2020, anche se il prezzo del pre-ordine è al momento in cui scriviamo l’articolo in sconto di circa 10 euro sul prezzo di listino.

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

Poco più di un mese al lancio

Nei giorni scorsi è uscito il trailer ufficiale, che conferma le modalità base del nuovo gioco di EA Sports, come Volta Football, Ultimate Team e Modalità Carriera.