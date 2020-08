Libri più venduti della settimana (Classifica 16 agosto): Riccardino resta in testa

Secondo i dati settimanali proposti da Amazon per la settimana che va dal 10 al 14 agosto, Riccardino rimane in testa alle vendite generali per la quarta settimana consecutiva, in entrambe le versioni che stanno appassionando i lettori per la conclusione della saga di Montalbano.

Riccardino resta in testa

Il libro postumo di Andrea Camilleri rimane in testa alla classifica settimanale, sfruttando la chiusura della saga di Montalbano, che ha avuto un successo popolare anche grazie alla serie televisiva. Questo libro chiude la “storia” del commissario ed è presente in due versioni diverse, scritte in momenti diversi.

Il secondo libro più venduto rimane il “giallo dell’estate” di Joel Dicker con “L’enigma della camera 622”. Questo giallo è stato acquistato in massa dal mese di giugno, sempre presente in testa alla classifica e spostato al terzo posto solo dopo l’uscita del libro di Andrea Camilleri e di quello vincitore del premio Strega, “Il Colibrì” di Sandro Veronesi.

Tra gli altri libri nella classifica di Amazon ci sono anche molti libri per ragazzi e legati alla scuola, vista la vicinanza con l’apertura del nuovo anno scolastico 2020/2021, con molti genitori che hanno già acquistato i libri scolastici su Amazon, anche grazie alla ricerca per classe ed istituto che facilita trovarli.