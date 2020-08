Migliori auricolari Bluetooth 2020: quale modello acquistare?

Il mercato delle cuffie In-Ear senza cavo, i cosiddetti “auricolari Bluetooth” si sta rialzando dopo il periodo di crisi a causa del coronavirus. Sono molti i modelli disponibili online, con alcune offerte per invogliare gli utenti all’acquisto e rilanciare i consumi, un po’ fermi a causa della diffusione del virus. Molte le marche leader del settore, che producono auricolari Bluetooth da anni e con consacrata esperienza.

I costi sono ovviamente più elevati dei modelli di cuffie In-Ear con cavo che avevamo visto in questo articolo, con prezzi che possono variare dai 100 ai 200 euro per un paio di auricolari.

Migliori auricolari Bluetooth 2020

Ecco i migliori auricolari Bluetooth per il 2020, senza considerare le categorie di appartenenza: si va dai modelli top di gamma a quelli più economici, destinati a tutte le tipologie di utenti.

Cos’è la modalità True Wireless?

Spesso gli auricolari senza fili vengono indicati come “true wireless” dal produttore e questa tecnologia denominata TWS è avanzata negli ultimi anni. L’acronimo TWS signigica “True Wireless Stereo” ed è compatibile con tutti i modelli più recenti di cuffie auricolari bluetooth.

Con questa tecnologia è possibile accoppiare tra di loro due dispositivi bluetooth, trasmettendo le onde radio contemporaneamente nei due canali stereo (destro e sinistro). Per questa motivazione il suono risulta più pulito e senza interferenze ed anche questo è motivo del successo avuto sui clienti finali, che li preferiscono ai modelli tradizionali.

I vantaggi degli auricolari True Wireless

L’audio che viene trasmesso può sfruttare i due canali stereo, dando quindi una resa migliore delle connessione singole. La musica sembra più coinvolgente e meno piatta, proprio perché può sfruttare i due canali.

Migliori auricolari Bluetooth senza fili 2020

I migliori modelli di auricolari Bluetooth del 2020, tra tutte le categorie considerate, dal “true wireless” a quelle più economiche:

Samsung Galaxy Buds Plus

Sony WF-1000XM

Apple AirPods Pro

Sennheiser Momentum

Jabra Elite 65T

TaoTronics BH053NEW

AUKEY EP-T21

Soundcore Life P2 B2C

Jabra Elite Sport

Bose SoundSport Free

Ecco la tabella di confronto per quanto riguarda i migliori modelli di auricolari Bluetooth del 2020.

Samsung Galaxy Buds Plus (+): miglior prezzo

Questo modello di auricolari Bluetooth di Samsung è il migliore per quanto riguarda l’autonomia delle batterie, che consentono la maggiore durata di riproduzione con una carica completa (11 ore). Secondo quanto riferito da Samsung, con soli 3 minuti di ricarica si riescono ad avere 60 minuti di riproduzione.

La versione Plus è un aggiornamento del modello precedente, i Samsung Buds. In questa versione è presente un’applicazione dedicata per gli utenti Apple per superare i difetti del modello precedente.

Ottima l’estetica ed il design, non sfigurano davanti agli Apple AirPods Pro, considerati i migliori da questo punto di vista. La tenuta è buona, anche durante lo sport e la corsa.

Un difetto riguarda la certificazione di protezione dall’acqua, che non è presente, risultano infatti protetti solo dal sudore, con la certificazione IPX2, inferiore ad altri modelli presentati nell’articolo.

Possibile scegliere l’equalizzazione che si preferisce, con sei modelli preconfigurati che si possono scegliere dall’applicazione dedicata. I bassi risultano molto potenti, con il suono che risulta pulito, anche se non è presente la cancellazione del rumore attiva.

In generale, anche grazie all’offerta in corso al momento, sono il modello con miglior resa per rapporto qualità/prezzo.

PRO Bassi potenti

Design notevole

Tenuta stabile sull’orecchio CONTRO Non presente la cancellazione rumore attiva

Non resistente all’acqua (IPX2)

IN OFFERTA Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Bianco Gli auricolari Galaxy Buds+ hanno un'autonomia massima di 11 ore di riproduzione e 22 ore di autonomia totale; in più, con 3 minuti di ricarica avrai un'altra ora di riproduzione

Controlla facilmente lo stato della batteria degli auricolari (sinistro, destro) e della custodia di ricarica e utilizza la ricarica wireless per riportare i tuoi Galaxy Buds+ al massimo

Gli altoparlanti dinamici a 2 vie e il driver potenziato di Galaxy Buds+ offre bassi profondi e alti chiari; in più, con la tecnologia AKG godrai di un suono potente e dettagliato

La trasmissione della voce è ora chiara grazie ai 3 microfoni (1 interno + 2 esterni); i 2 esterni con tecnologia Beamforming si focalizzano in direzione della voce ed eliminano i rumori esterni

Controlla il livello del suono ambientale e scegli il volume proveniente dall'esterno; avvia la musica su Spotify con un semplice tocco prolungato sul touchpad (solo su telefoni Android)

Sony WF-1000XM3: ottima resa audio

Sony è uno dei marchi leader del settore degli auricolari, in particolare questo modello è uno dei più apprezzati per la resa sonora, con la cancellazione del rumore che funziona egregiamente e si nota la differenza con altri modelli sprovvisti di questa funzione.

Le migliori in commercio per cancellazione del rumore, che consente di avere una resa audio pulita e silenziosa, al riparo dai rumori esterni. Consigliate sia per utilizzo musicale, sia per utilizzo lavorativo. Sono infatti molto comode e possono essere tenute senza problemi anche per alcune ore, con la fornitura di diversi gommini, sia in silicone, sia in memory foam.

I suoni alti e medi sono ben chiari, con l’audio che è il punto forte di questi auricolari Bluetooth True Wireless. Dall’applicazione si possono impostare le funzionalità aggiuntive, come la cancellazione del rumore attiva e l’equalizzazione audio.

PRO Audio di livello

Cancellazione rumore attiva

Buona personalizzazione

Comandi touch precisi CONTRO Non c’è aptX

Non resistenti all’acqua

IN OFFERTA Sony WF-1000XM3 Cuffie True Wireless, con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, iOS/Android, Batteria Fino a 32 ore, Nero Metti il mondo esterno in attesa e resta solo con la tua musica, nessun rumore, nessun cavo, nessuna distrazione, solo sound ottimo, eliminazione del rumore leader del settore e ore di ascolto in completa libertà

Noise cancelling: il processore di eliminazione del rumore qn1 hd con tecnologia dual noise sensor ti consente di ascoltare musica e fare chiamate senza distrazioni

Quick attention: la funzione attenzione rapida consente di parlare con le persone intorno a te con semplicità senza togliere le cuffie

Batteria di lunga durata: fino a 24 ore di durata della batteria, per un ascolto che dura tutto il giorno e se le cuffie sono scariche, la ricarica rapida di 10 minuti nella custodia assicura fino a 90 minuti di autonomia di riproduzione

Microfono per phone-call: sfrutta il microfono integrato nelle cuffie per effettuare chiamate da smartphone o PC

Apple AirPods Pro: le migliori per iPhone

Gli AirPods Pro sono gli auricolari più diffusi e tra i primi divenuti “insostituibili” nell’utilizzo quotidiano. La loro forza è il comfort e la resa sonora. Non si riscontrano difetti, se non l’autonomia minore rispetto ai suoi concorrenti, che può essere portata a 24 ore con la custodia di ricarica.

Il prezzo di listino è tra i più alti nel settore degli auricolari senza fili, ma con le ultime offerte si è abbassato sui livelli dei concorrenti, rendendo queste cuffie In-Ear dal buon rapporto qualità/prezzo.

Sono consigliate per utenti Apple, con la compatibilità con i dispositivi iPhone, iPad e MacBook che è completa. Sono resistenti all’acqua ed al sudore, con certificazione IPX4, ma non alla polvere. La loro forza è la comodità ed il design.

Presente anche la cancellazione del rumore attiva, che garantiscono una qualità sonora assoluta. La resa audio è di livello, rendendole ottime sia per uso musicale, sia lavorativo. Con la cancellazione del rumore migliorano anche i bassi, che si sentono più distintamente e più profondi. La qualità delle chiamate è elevata, anche grazie all’integrazione con Siri, che garantisce una perfetta compatibilità con iPhone.

PRO Cancellazione rumore attiva

Resistente all’acqua

Ottima qualità chiamate

Compatibilità totale con iPhone

Design notevole e confortevoli CONTRO Prezzo se non c’è offerta alto

Non supporta aptX

IN OFFERTA Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Affusolati cuscinetti in tre taglie, realizzati in morbido silicone, per un comfort su misura

Resistenti all'acqua e al sudore

Equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio

Sennheiser Momentum

Uno dei modelli di auricolari Bluetooth True Wireless più venduti su Amazon, con moltissime recensioni positive, nonostante sia uscita la seconda versione, che offre alcuni aggiornamenti come il Bluetooth 5.1 rispetto al 5.0 di questo modello, a fronte però di un prezzo più alto.

Ottima resa audio che consente di avere delle chiamate audio pulite e professionali. Autonomia sulle 4 ore di riproduzione, che possono diventare 12 con la custodia di ricarica.

Resistente all’acqua ed al sudore, con la certficazione IPX4, ma non alla polvere.

PRO Resistente all’acqua

Audio pulito per chiamate professionali CONTRO Autonomia di 4 ore

IN OFFERTA Sennheiser Momentum True Wireless Cuffia Telefonica Bluetooth 5.0 In-Ear con Touch Control, Transparent Hearing e Custodia per la Ricarica Eccezionale chiarezza - La tecnologia audio wireless leader di Sennheiser ti dà la sensazione di “essere lì”.

Controllo con un semplice tocco - Chiamate, musica e voice assistant gestiti con un semplice tocco delle dita tramite touchpads su ciascun auricolare

Stay Aware - Il Transparent Hearing ti rende sempre consapevole dei suoni dell’ambiente circostante, permettendoti di ascoltare e parlare senza togliere gli auricolari

Ascolto prolungato - 4 ore di ascolto che diventano 12 grazie alla custodia di ricarica che offre 2 ricariche aggiuntive.

Praticità di gestione – Adatti ad ogni ambiente grazie ai materiali durevoli, robusti e resistenti agli spruzzi ed al sudore (IPX 4).

Jabra Elite 65T: miglior prezzo economico

Una marca non molto conosciuta Jabra ma che è avanzata nel settore delle cuffie In-Ear negli ultimi anni, producendo ottimi modelli di auricolari. In questo caso le Jabra Elite 65T hanno una cancellazione del rumore passiva, con 4 microfoni per annullare il rumore ambientale. Non presente la cancellazione attiva, come in alcuni degli altri modelli presentati.

Sono resistenti all’acqua, al sudore ed alla polvere, con una certificazione IP55.

Il suono risulta forte e pulito, con dei bassi che si sentono distintamente ed avvolgono chi ascolta. Consigliati per un utilizzo musicale, con anche la possibilità di utilizzare l’equalizzatore nell’app.

Vengono accompagnate dall’app Jabra+, che è installabile sul proprio device e che offre delle funzionalità estese, come la scelta dell’assistente vocale e l’attivazione del play/pause quando vengono tolte.

PRO Prezzo competitivo

7 ore di autonomia

Ottimi bassi CONTRO Non c’è aptX

Cancellazione rumore passiva

IN OFFERTA Jabra Elite 65T Auricolari Wireless, Cuffie Bluetooth con Funzione Passive Noise Cancelling e Tecnologia a 4 Microfoni, Chiamate e Musica Wireless, Nero Titano La tecnologia a 4 microfoni annulla il rumore circostante: Godetevi il suono cristallino durante le conversazioni grazie alla funzione di blocco del rumore

Ottima autonomia della batteria: La batteria di questi headphones è in grado di riprodurre musica fino a 15 ore, per un'esperienza musicale e di chiamata duratura

Ottima longevità e vestibilità: Le cuffie hanno un grado di protezione di IP55 contro la polvere e l'acqua; i copri auricolari in gel, di diverse misure, assicurano un maggiore comfort

Controllo vocale e pulsante touch: Il pulsante vocale vi collega alla funzione "assistente vocale"; pulsante touch per controllare le chiamate con funzione HearThrough per filtrare i suoni esterni

La consegna include: Jabra Elite 65t Auricolari Wireless, 3 sets extra di copri auricolari in silicone, cavo di ricarica USB, custodia con funzione di carica, Nero titano

Migliori auricolari Bluetooth economici sotto i 50 euro

Ecco la lista degli auricolari Bluetooth economici scelti per il 2020, con un prezzo che si attesta al momento della scrittura dell’articolo sotto i 50 euro.

Soundcore Life P2 B2C

Uno dei modelli di auricolari Bluetooth più venduti su Amazon, offrono ottime caratteristiche tecniche con un prezzo ultra-competitivo ed economico.

Presente la cancellazione del rumore passiva, con la presenza di quattro microfoni per togliere tutti i rumori ambientali. Un buon compromesso rispetto ai modelli con cancellazione attiva del rumore.

IN OFFERTA Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio CHIAMATE DAL SUONO CRISTALLINO: i quattro microfoni caratterizzati dalla nuova tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 enfatizzano la voce, riducendo al contempo i rumori di fondo.

SUONO INCREDIBILE: I driver oscillano con estrema precisione per offrire uno spettro sonoro più ampio. I bassi sono ulteriormente potenziati fino al 43% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp.

FINO A 40 ORE DI RIPRODUZIONE: una sola ricarica ti assicura 7 ore intere di ascolto, ulteriormente estensibili a 40 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Ricarica gli auricolari per 10 minuti e ascolta la musica per un’ora.

IMPERMEABILITÀ IPX7 TOTALE: l’involucro completamente impermeabile ti permette di continuare la conversazione e l’esecuzione della musica, anche se vieni colto di sorpresa da un acquazzone.

ASSOCIAZIONE IN UN SOLO PASSAGGIO: la tecnologia PUSH AND GO semplifica il processo di configurazione in modo che alla rimozione degli auricolari wireless dalla custodia di ricarica, questi si colleghino automaticamente all’ultimo dispositivo associato.

AUKEY Cuffie Bluetooth EP-T21

Uno dei modelli più economici in commercio per quanto riguarda gli auricolari senza fili. La marca è rinomata nel settore della fascia economica, apprezzata dagli utenti per la resa e l’affidabilità negli anni, oltre che per i prezzi bassi.

Compatibile con qualsiasi smartphone, dal sistema operativo Android a quello iOS, si riesce ad integrare in maniera ottimale, senza offrire molte funzionalità aggiuntive.

Autonomia di 5 ore, che salgono a 25 ore con la custodia di ricarica che viene fornita insieme agli auricolari Bluetooth.

IN OFFERTA AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei Qualità del suono superiore: Prova un suono nitido e fedele all’originale, mentre il Bluetooth 5 offre un accoppiamento più veloce e una connessione wireless stabile ed efficiente

Riconnessione in un unico passaggio: Basta estrarre gli auricolari dal case di ricarica e si collegheranno automaticamente al tuo telefono (dopo il primo accoppiamento)

Comodo controllo touch: Gestisci senza sforzo la riproduzione audio e le chiamate con il pannello tattile multifunzione e il microfono su ogni auricolare. Gli auricolari possono anche essere utilizzati da soli come un auricolare Bluetooth

Ottima durata della batteria: Gli auricolari da soli forniscono fino a 5 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e il case di ricarica inclusa fornisce altre 4 ricariche, per un totale di 25 ore di riproduzione

La confezione include: AUKEY Auricolari True Wireless EP-T21, Cavo Micro-USB

TaoTronics BH053NEW

Questo modello di auricolari economici Bluetooth ha il suo punto di forza nell’autonomia, che viene garantita fino a 6 ore con una carica completa e fino a 45 ore con la custodia di ricarica.

Viene ricaricata con micro-USB, con all’interno della confezione la presenza anche di 6 gommini per gli auricolari. Presente la cancellazione del rumore, anche se non al livello dei modelli top di gamma.

TaoTronics Auricolari Bluetooth 5.0 Cuffie Wireless TWS Riproduzione di 45 Ore IPX7 impermeabile Custodia da Ricarica 650 mAh Touch Control Microfoni Integrati [2020 più Recente] Qualità audio superiore: speaker dinamici da 6mm con isolamento del rumore per fornire musica e chiamate chiare e senza disturbi

Il meglio sul mercato con 45 ore di riproduzione: fino a 6 ore di riproduzione con una ricarica; la base di ricarica può fornire energia aggiuntiva per avere fino ad altre 39 ore di riproduzione.

Controllo touch intelligente: rispondi e metti in attesa le chiamate, o accedi ad altre funzioni premendo sugli auricolari, senza bisogno di prendere il telefono in mano quando si trova nel raggio d'azione

Custodia per la ricarica portatile: con soli 8,1 cm di lunghezza, meno di una carta di credito, la custodia è piccola abbastanza da stare in tasca

Contenuto della confezione: 2 auricolari, 1 custodia per la ricarica, 6 puntali per auricolari, 1 cavo di ricarica micro USB, 1 manuale utente; inoltre, un servizio clienti veloce e dedicato

Migliori auricolari Bluetooth per lo sport

Ci sono varie marche di auricolari Bluetooth che producono modelli anche destinati principalmente allo sport ed al running. Tra i migliori auricolari sport per il 2020 ci sono:

Jabra Elite Sport

Bose SoundSport Free

Jabra Elite Sport

Si tratta di un modello di auricolari Bluetooth realizzato per rendere ottimale l’utilizzo sportivo e durante la corsa. Presente un cardio frequenzimetro in-ear che si connette con le funzionalità dell’applicazione e consente di monitorare i propri parametri atletici.

Inoltre sono anche dotati di accelerometro, con tutti i dati che possono essere visionati all’interno dell’applicazione Jabra Sport Life.

L’utilizzo migliore infatti è ottenuto sfruttando le caratteristiche dell’applicazione, che hanno una funzione di “coaching”. Vengono indicati i chilometri percorsi oltre i parametri biometrici.

Sono resistenti all’acqua, al sudore ed alla polvere, con la certficazione IP67. Hanno una tenuta ottima, visto che il loro principale utilizzo è quello sportivo. L’autonomia è di 4,5 ore, che possono arrivare fino a 13,5 ore con la custodia per la ricarica.

PRO Funzionalità biometriche e chilometraggio

Tenuta salda

Resistenza ad acqua e sudore CONTRO Autonomia migliorabile

Prezzo elevato

Jabra Elite Sport Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Applicazione Integrata per il Fitness, Chiamate e Musica Wireless, Neri Funzione Bluetooth per lo sport: Il cardio frequenzimetro in-ear integrato monitora e analizza la vostra forma fisica; funzione "coaching" personalizzata in tempo reale durante l'allenamento

Suono wireless di qualità elevata: la tecnologia contenuta nei 4 microfoni offre prestazioni superiori nell' effettuare chiamate, annullando il rumore; la funzione HearThrough filtra i suoni esterni

Batteria che dura tutto il giorno: la batteria di questi hearphones è in grado di riprodurre musica fino a 4,5 ore e con la custodia tascabile per la ricarica, fino a 13.5 ore

Comfortevoli e ottima vestibilità: le cuffie offrono sicurezza nella loro vestibilità, grazie alle diverse opzioni personalizzabili incluse; grado di protezione IP67, impermeabile fino ad 1 metro

La consegna include: Jabra Elite Sport Cuffie Wireless; custodia con funzione di ricarica; cavo di ricarica USB; 3 sets di copri auricolari e auricolari; nero

Bose SoundSport Free

Modello dedicato allo sport dal prezzo nella media, ma con una resa audio ed un comfort che vale il costo dell’acquisto. Le Bose SoundSport Free consentono di avere tutti i vantaggi di un modello per sportivi e per la corsa, ad un prezzo competitivo: il rapporto qualità/prezzo rende questi auricolari Bluetooth consigliati a chi pratica spesso sport.

La qualità audio è notevole, con gli alti puliti e i bassi profondi e potenti. La cancellazione del rumore è presente ma non al livello dei modelli top di gamma visti in precedenza, essendo un modello per lo sport ha la sua forza in altre caratteristiche.

L’autonomia è di 5 ore, che possono diventare 15 con la custodia di ricarica. Non sono resistenti all’acqua, ma solamente al sudore ed alla pioggia.

PRO Ottimo comfort e tenuta salda

Audio notevole CONTRO Cancellazione del rumore migliorabile

Non resistenti all’acqua