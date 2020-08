Napoli, accoltellamento in Via Dei Tribunali: arrestato un uomo

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno arrestato un uomo di 56 anni residente a Napoli, con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con un decreto di fermo del Pubblico Ministero della Procura.

Secondo le forze dell’ordine l’uomo di 56 anni avrebbe accoltellato un altro uomo di 58 anni nella giornata di venerdì in Via Dei Tribunali. Sarebbe nata una colluttazione per futili motivi, con la vittima che sarebbe stata accoltellata alla gamba sinistra.

L’uomo di 56 anni è stato portato al carcere di Poggioreale, con le indagini che andranno avanti per chiarire la vicenda.