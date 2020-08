Taranto, tragedia in piscina: muore bimbo di venti mesi

Un bimbo di venti mesi è morto nella città di Palagiano, in provincia di Taranto, dopo essere annegato nella piscina di una villa privata. Secondo quanto è stato riportato dagli inquirenti, il bimbo di venti mesi sarebbe sfuggito ai genitori e riuscito a salire su una scala di un metro, per poi cadere in acqua. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla, con le forze dell’ordine che indagano sulla tragedia.

Al momento dell’incidente ci sarebbero stati dei festeggiamenti per Ferragosto, che avrebbero distratto i genitori del bimbo, che si è ritrovato da solo in piscina.