Caso Dj morta, spunta un testimone: “Dopo l’incidente il figlio Gioele era vivo”

Spunta un testimone nella vicenda legata alla morte di Viviana Parisi, la Dj morta nelle scorse settimane nella città di Caronia, in provincia di Messina. Secondo quanto riportato dal testimone, un turista del Nord Italia che si è presentato in Questura, il figlio Gioele sarebbe stato in braccio alla madre dopo l’incidente in galleria, quando la madre ha scavalcato il guardrail dell’autostrada. Da quel momento è scomparsa e non si hanno tracce del figlio, mentre il corpo della donna è stato ritrovato in stato di decomposizione nei giorni scorsi.

Ne ha dato comunicazione il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, parlando alla stampa: “Hanno risposto al nostro appello ed un testimone ha visto il figlio, che non era ferito né aveva sangue. Il testimone ci ha detto che era vivo ed in braccio alla madre”.

I cani della polizia sono alla ricerca da giorni del corpo del figlio, con diverse ipotesi su quanto accaduto nei boschi, dall’aggressione al corpo sotterrato del figlio.