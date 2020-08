Clamoroso dalla Spagna, Messi pronto a lasciare il Barcellona

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Le problematiche per il rinnovo del contratto in scadenza 2021 potrebbero avanzare e convincere la dirigenza alla cessione, anche dopo la sonora sconfitta contro il Bayern Monaco. In settimana si attendono decisioni dalla dirigenza, a partire dalla panchina, dopo l’esonero di Setien: ora si fanno i nomi di Koeman e Pochettino.

Il futuro di Lionel Messi potrebbe avere dei risvolti clamorosi, secondo quanto riportato dalla tv catalana “Esporte Interativo”, il giocatore dopo la sconfitta contro il Bayern avrebbe chiesto la cessione immediata alla società, senza attendere il 2021. Con il rischio di perdere Messi a parametro zero, la cessione non sembra così lontana.

Una delle possibili destinazioni è quella del Manchester City, dove ritroverebbe Pep Guardiola, mentre un’altra è quella dell’Inter di Suning, con le voci sulle case comprate a Milano dalla famiglia Messi.