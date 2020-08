Coronavirus nel mondo oggi 17 agosto: quasi 22 milioni di contagiati

Sono quasi 22 milioni di positivi al coronavirus in tutto il mondo, con 773 mila morti e 64 mila persone in terapia intensiva. Negli Stati Uniti sono stati raggiunti nei giorni scorsi i 5 milioni e mezzo di contagiati, con 173 mila vittime, mentre in Brasile le vittime sono 107 mila.

Aumento dei casi in India, che si avvicina ai 3 milioni di contagiati, ma con la metà dei morti del Brasile. Il Sudafrica ha 587 mila contagiati, ma un numero di morti più ridotto.

Salgono i casi in Europa, con la Spagna che ha 358 mila casi positivi, mentre il Regno Unito 318 mila con 41 mila vittime. L’Italia resta il secondo Paese per numero di morti, con gli aumenti degli ultimi giorni registrati sul territorio.