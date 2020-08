Migranti, Lamorgese e Di Maio in Tunisia. Con loro due Commissari Ue

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si sono recati in Tunisia nella giornata di oggi, accompagnati da due Commissari Ue, per incontrare il presidente della Repubblica, Kais Saied, oltre al premier incaricato, Hichem Michichi. Infatti in Tunisia è in atto un cambio di governo, con un nuovo premier e l’instabilità politica potrebbe aver favorito l’aumento delle partenze. La Tunisia ha ottenuto la sua indipendenza dal dittatore Ben Alì nel 2011, anche se la democrazia è ancora instabile e con il Paese debole dal punto di vista economico.

I due Commissari europei che accompagneranno i ministri italiani saranno Oliver Varhelyi e Ylva Johansson, il primo Commissario per l’allargamento e la politica del vicinato, mentre la seconda Commissaria per gli Affari Interni.

Aumento degli arrivi a luglio

Nel mese di luglio c’è stato un record di arrivi dalla Tunisia in Italia, per lo più con sbarchi autonomi, che hanno messo sotto pressione i vari hotspot nelle città di approdo del Sud Italia. La Lamorgese era già stata in Tunisia il mese scorso, ma senza conseguenze nel numero degli arrivi.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli arrivi via mare del 2020 sono 15 mila, quattro volte i numeri del 2019. Gli arrivi dalla Tunisia sono 6.500, molti di più dello scorso anno, un numero che non si riesce a gestire con il tetto di 80 rimpatri a settimana. L’Italia chiederà un aumento del numero dei rimpatri, oltre la sorveglianza delle spiagge tunisine, che è aumentata nelle ultime settimane.