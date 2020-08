Napoli, uccide la moglie ed inscena un suicidio

Un grave episodio di femminicidio a Napoli, con un uomo di 63 anni che ha ucciso la moglia strangolandola, per poi cercare di far credere che si fosse impiccata. Le forze dell’ordine di Giugliano, in provincia di Napoli, hanno scoperto l’accaduto dopo la segnalazione della morte di una donna il 12 luglio a Lago Patria. I carabinieri erano stati chiamati dall’uomo, insieme ai soccorsi, sostenendo che al suo risveglio aveva trovato la moglie priva di vita, impiccata nel salotto.

L’autopsia aveva stabilito che le cause delle morte erano dovute a strangolamento, con una precedente colluttazione. Inoltre lo strumento utilizzato per impiccarsi, secondo gli investigatori non avrebbe potuto sostenere il peso del corpo.

Tra i due c’erano dei problemi economici per la gestione combinata di un centro medico.