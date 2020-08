Scuola, i presidi: “Diteci quando saranno disponibili i banchi monoposto”

I presidi di tutta Italia si iniziano a far sentire in previsione dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, previsto per il prossimo 14 settembre, come da ordinanza della ministra Azzolina. “Non è possibile che ce lo dicano all’ultimo momento, l’organizzazione richiede tempo”, queste le parole di Antonello Giannelli, il presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi), che chiede al governo risposte, soprattutto dopo la chiusura del bando europeo lo scorso 12 agosto.

Il bando europeo era stato accolto con soddisfazione dal Commissario straordinario Arcuri, con 12 offerte arrivate per la fornitura di banchi. Da quel momento non sono arrivate comunicazioni pubbliche, con lo stato della gara che è ancora non chiaro. Non c’è chiarezza se le aziende che hanno presentato l’offerta siano già al lavoro per poter preparare i banchi monoposto.

In questo periodo i presidi devono organizzare l’inizio dell’anno scolastico, con l’acquisto delle mascherine, l’organizzazione degli spazi e con la gestione di docenti e bidelli che ancora è in stand-by.

Inoltre alcuni istituti apriranno il primo settembre per i recuperi, quindi i presidi avranno ancora meno tempo per portare a termine l’organizzazione delle cose da svolgere. Intanto le famiglie hanno già cominciato ad acquistare i libri scolastici 2020/2021 su Amazon ed anche altre anche piattaforme, grazie alla lista dei libri di testo che è già disponibile da oltre un mese.