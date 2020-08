Usa 2020, sondaggio CNN: si riduce il distacco tra Biden e Trump: 50% contro 46%

Si riduce il distacco tra Joe Biden e Donald Trump secondo un sondaggio della CNN sulle prossime elezioni presidenziali, con il 50% a favore del candidato democratico ed il 46% per l’attuale presidente. Il margine di errore del sondaggio è di quattro punti percentuali, che potrebbero andare a vantaggio di uno o l’altro candidato.

Nelle scorse settimane era stato stimato un distacco di oltre 12 punti tra i due candidati, con Trump ai minimi e Biden oltre il 50% dei consensi. Quest’ultimo sondaggio era stato effettuato dalla rete Fox News, considerata più vicina al mondo repubblicano, mentre la CNN è considerata più vicina ai democratici.

Nel sondaggio si fa notare come il distacco aumenta a 7 punti se vengono considerati i votanti che sostengono di essere entusiasti di andare alle urne a novembre.

Iniziata la convetion democratica, che dovrà formalizzare il ticket Biden-Harris, che durerà fino al 24 agosto. In questi giorni Trump parlerà in alcuni Stati “a rischio”, come Wisconsin, Pennsylvania, Minnesota e Arizona. La convention repubblicana inizierà il 24 agosto e durerà tre giorni.