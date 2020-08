Chiusura discoteche, i gestori ricorrono al Tar contro la decisione del Governo

Il sindacato Silb Fipe, l’associazione italiana per le aziende di intrattenimento da ballo, ha comunicato di voler presentare ricordo al Tar del Lazio, con l’obiettivo di far riaprire le aziende coinvolte dal provvedimento del governo dei giorni scorsi, che chiudeva discoteche e sale da ballo.

“La chiusura non è giustificata, ci sono assembramenti ovunque, dalle spiagge ai treni regionali. Perché penalizzare solo noi?”, questa la posizione di Maurizio Pasca, presidente del sindacato Silb Fipe. I gestori vogliono evitare di perdere l’indotto di fine estate, con una stima di circa 4 miliardi di fatturato che andrebbero persi.

“Il rimedio è sanzionare le persone che non rispettano le regole e i locali che non le fanno rispettare”, ha dichiarato Pasca, che ha spiegato come dal 13 giugno non ci siano stati casi positivi all’interno delle discoteche.

Inoltre i gestori chiedono la cassa integrazione e l’Iva al 4% per compensare le perdite.