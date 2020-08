Draghi: “Superare la logica dei sussidi, a rischio il futuro dei giovani”

L’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha presenziato al Meeting di Rimini con un intervento inaugurale, parlando dei temi di attualità politica ed economica. Una delle tematiche principali è stata quella legata ai giovani, che per Draghi vanno messi al centro delle riforme da fare: “Occorre rimettere in moto i loro percorsi formativi, investire sul capitale umano”. Draghi ha voluto sottolineare la situazione dei giovani di oggi, con i sussidi che potrebbero aumentare l’incertezza a livello finanziario, senza risolvere i problemi.

L’ex presidente della Bce ha indicato un percorso per superare la fase dei sussidi: “Servono a sopravvivere e ripartire, ma quando finiranno il rischio è nei giovani, che restano senza una qualificazione professionale, che potrà influenzare le loro scelte e redditi futuri”.

Draghi ha parlato anche di “debito buono” e “debito cattivo”, sottolineando come il debito produttivo sia percepito come positivo, mentre i sussidi ed i finanziamenti improduttivi siano percepiti come debito negativo, in ottica di sostenibilità del debito sovrano.

Introdurre il ministro del Tesoro europeo

Inoltre ha parlato del tema europeo, citando l’introduzione di un ministro del Tesoro dell’Europa, un tassello che ancora oggi manca nelle istituzioni europee e che potrebbe divenire una figura necessaria con la gestione dei fondi del Recovery Fund in futuro e dei bond europei.