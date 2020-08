Europa League, l’Inter è in finale dopo la vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar

L’Inter di Antonio Conte è in finale di Europa League, dopo la vittoria netta per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk, ed affronterà venerdì il Siviglia in finale. Una partita dominata con i gol di Lautaro e Lukaku, autore di una doppietta nel finale.

La gara è sbloccata dai nerazzurri nel primo tempo, con il gol di Lautaro al 19esimo di testa, mentre per arrivare al secondo gol occorre aspettare l’inizio del secondo tempo, con la rete di D’Ambrosio al 64esimo. Conclude la gara la doppietta di Lukaku nel finale, che elimina la formazione ucraina.