Ostia, uomo barricato in casa minaccia di far esplodere palazzo

Un uomo di 51 anni si è barricato questa mattina alle 9 nella sua casa a piazza Gasparri, ad Ostia, minacciando di far esplodere il palazzo con una bombola di gas. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della zona, oltre ai vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. Il palazzo è stato evacuato, mentre l’uomo ha iniziato poi a lanciare oggetti dall’appartamento nel cortile.

Le forze dell’ordine hanno iniziato delle trattative con l’uomo, per farlo desistere dal tentativo. L’uomo è da tempo in cura presso il centro di igiene mentale di Ostia.

Un altro episodio simile era in atto ad Artena, in provincia di Roma, dove un uomo di 35 anni aveva minacciato di far esplodere il palazzo dopo una lite con la madre convivente. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine questa mattina, che hanno proceduto all’evacuazione, per poi riuscire ad entrare nell’abitazione dopo aver distratto l’uomo.