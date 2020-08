Alex Zanardi, San Raffaele: “Miglioramenti significativi”

Con una nota l’ospedale San Raffaele di Milano ha aggiornato le condizioni cliniche di Alex Zanardi, parlando di “miglioramenti clinici significativi”. L’ex pilota era stato trasferito al San Raffaele nelle ultime settimane, dopo essere stato protagonista di un violento scontro a fine giugno contro un camion durante una gara di handbike.

“Dopo un periodo di cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ora risponde con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione ora è assistito da cure semi-intensive”, questa la comunicazione dell’ospedale, che fa sapere che ora Zanardi si trova in Neurorianimazione, con alla guida il professor Luigi Beretta.