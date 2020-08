Caso Dj morta, trovato il corpo del piccolo Gioele

Un volontario ha segnalato il ritrovamento del corpo del piccolo Gioele, il figlio della dj morta nei giorni scorsi, Viviana Parisi, dopo un incidente in autostrada.

I resti ossei che sono stati segnalati da uno dei 300 volontari che oggi si sono messi alla ricerca del bambino sono riconducibili al corpo di Gioele. Secondo gli uomini che portano avanti le ricerche sono suoi “al 99 per cento”. Il luogo dove è stato trovato il corpo è distante 200 metri dall’autostrada e distante dal corpo di Viviana Parisi, ritrovato nei giorni scorsi.

Gli uomini della ricerca all’inizio hanno parlato di un “busto di un bambino irriconoscibile”, dopo la segnalazione del volontario. “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa”, ha dichiarato la zia del piccolo Gioele, Mariella Mondello. Il padre, Daniele Mondello, non ha rilasciato commenti, è in attesa della conferma dell’identità del corpo.