Champions, il Paris Saint-Germain è in finale dopo la vittoria contro il Lipsia

Il PSG ha vinto per 3-0 contro il Lipsia e si è guadagnato la finale di Champion’s League, che andrà in scena domenica prossima. Questa sera la seconda semifinale tra il Lione ed il Bayern Monaco, che deciderà la seconda finalista di questa edizione della Champions.

La gara non ha avuto storia, con il dominio del PSG, che è riuscito a raggiungere il vantaggio con Marquinhos al 13esimo del primo tempo. Il Lipsia è riuscito a mantenere il pareggio fino a pochi minuti dall’intervallo, quando un errore del portiere Gulacsi ha aperto le porte al raddoppio di Di Maria. Il 3-0 finale è arrivato nel secondo tempo al 56esimo con Bernat.

Era dal 2004 che una squadra francese non arrivava in finale di Champions. Dopo la vittoria dei Mondiali 2018 si tratta di un altro passo in avanti per la Federazione francese.