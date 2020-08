Convention dem, Biden ottiene la nomination. La moglie parla da un liceo

Joe Biden ha ottenuto la nomination per le prossime elezioni presidenziali di novembre, che accetterà nella giornata di giovedì. La moglie Jill è intervenuta con un intervento in video, poi è intervenuta dal vivo, come insegnante, dal vecchio liceo di Wilmington, nel Delaware, dove insegnava inglese nei primi anni Novanta.

La sua apparizione è arrivata a sorpresa, dopo un’ora dalla proclamazione del marito a candidato presidente. Le tematiche principali della serata sono state la classe media, la famiglia e la necessità di un “presidente integro e responsabile”.