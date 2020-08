Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 19 agosto: quasi 700 nuovi casi (+642). Raggiunti i 255 mila casi totali

I dati di oggi 19 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un incremento dei numero dei casi positivi, che aveva costretto il governo a prendere alcuni provvedimenti, come quelli sulle discoteche, con oggi che è arrivata la decisione del Tar sulla chiusura dei locali.

Oggi aumentano nuovamente i nuovi casi positivi, con quasi 700 casi positivi da coronavirus, un incremento di 642 casi. Aumentano nettamente anche i posti occupati in terapia intensiva, con un +8 rispetto al valore di ieri, come anche il numero di tamponi, che arriva a 71 mila. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 7 unità.

Bollettino Protezione Civile 19 agosto

I dati sul Covid-19: