Coronavirus, positivo Mirante della Roma: rientrava dalla Sardegna

Il portiere della Roma, Antonio Mirante, è stato trovato positivo al tampone per il coronavirus. Il giocatore rientrava da una vacanza in Sardegna ed ha effettuato il test al rientro. In questi giorni ha effettuato l’allenamento insieme agli altri infortunati della squadra. Inoltre nella giornata di ieri erano emersi due casi per quanto riguarda la Roma Primavera.

L’annuncio è arrivato dallo stesso giocatore sui social network: “Sono positivo al coronavirus ma non ho alcun sintomo”, ha spiegato ai suoi fan.

Ora si procederà con nuovi test a tappeto per tutti i dipendenti in sede in questi giorni, oltre che per i familiari del giocatore. Il prossimo 27 agosto è previsto il raduno dei giocatori dalle vacanze, con molti che si trovano in Sardegna.