Crema, donna scomparsa: fermato un suo amico per omicidio

C’è una svolta nelle indagini in merito al caso della donna scomparsa in provincia di Crema, Sabrina Beccalli, con l’arresto di un amico della donna, con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Per i carabinieri che stanno indagando sulla scomparsa appare evidente la morte della donna, anche se il corpo ancora non è stato trovato.

Secondo quanto riportato dagli investigatori l’amico è stato visto alla guida dell’auto della donna, una Fiat Panda, che poi è stata trovata bruciata con un cane carbonizzato al suo interno. Il conducente è stato trovato grazie alle telecamere di videosorveglianza ed è stato già interrogato in caserma, ma senza dare informazioni sul corpo della donna.

La sorella della donna scomparsa chiede chiarezza all’uomo fermato: “Ci dica dov’è Sabrina”, ha dichiarato nelle ultime ore.