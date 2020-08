Discoteche, il Tar respinge le richieste dei gestori: restano chiuse

Le discoteche e le sale da ballo resteranno chiuse, questa la decisione del Tar del Lazio, in risposta al ricorso che era stato presentato nelle ultime ore dalle associazioni di settore, che chiedevano la riapertura dei locali.

Ci sarà l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale il prossimo 9 settembre. Il Tar ha spiegato nelle motivazioni della sentenza che la posizione di chi faceva ricorso era “recessiva” rispetto all’esigenza della tutela della salute pubblica, durante una fase di epidemia in atto.

Negativi i commenti del Silb Filp, l’associazione dei gestori, che ora avverte che proliferà l’abusivismo, con alcuni locali che rimarranno aperti a discapito di altri.