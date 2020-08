Mali, colpo di Stato: i militari arrestato il presidente ed il premier

Un colpo di Stato in Mali, con l’arresto del presidente Boubacar Keita e del premier Boubou Cissè, avvenuto ieri pomeriggio nella città di Bamako, da alcuni militari in rivolta. La notizia è stata resa nota dai militari: “Possiamo dirvi che il presidente ed il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati”. La conferma è arrivata anche dal portavoce del governo, che ha denunciato il colpo di Stato.

Poco dopo il presidente ha annunciato le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del Governo: “Non voglio che sia versato sangue per restare al potere”, queste le parole del presidente maliano, trasmesse in un discorso sulla tv di Stato.

Alcuni testimoni avevano visto circondare la residenza presidenziale da militari, mentre altri soldati sparavano in aria. Per i militari non si tratta di un colpo di Stato, ma di “insurrezione popolare”.

L’Onu ha annunciato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza, come ha fatto sapere il segretario generale Antonio Guterres, che ha chiesto la liberazione immediata e senza condizioni. Anche l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha condannato il golpe.