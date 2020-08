Miglior estrattore di succo 2020: guida all’acquisto

Nonostante il periodo di post-Covid, che ha rallentanto i consumi, nelle ultime settimane sono aumentate le vendite di estrattori di succo, vista la varietà di prodotti che ci sono oggi in commercio. Sono diverse le marche che producono questi dispositivi da cucina, dai prezzi che possono variare a seconda del prodotto da acquistare e dai materiali utilizzati.

In questa guida elencheremo i principali estrattori di succo in commercio nel 2020, con diversificazioni tra i più economici e alla ricerca del miglior dispositivo per qualità/prezzo.

Miglior estrattore di succo 2020

Per quanto riguarda gli estrattori di succo a freddo, ecco una lista dei migliori:

Kenwod PureJuice JMP601SI

Imetec Succovivo SJ4 1200

Panasonic SlowJuicer MJ-L501

Philips Estrattori Microjuicer HR1894/80

BioChef Synergy-Slow Juicer

Oscar Neo DA1000

Per il confronto sono state prese in esame sia la qualità del prodotto, sia il prezzo e la soddisfazione degli utenti nelle recensioni che sono presenti online.

Imetec Succovivo SJ4 1200: il miglior estrattore di succo economico

Questa macchina per estrarre il succo a freddo è una delle migliori se si ha un budget a disposizione limitato e si cerca un prodotto economico da poter utilizzare in tutte le occasioni. Il motore ha una velocità di 50 giri al minuto, al livello dei prodotti concorrenti, anche se non è possibile lavare i suoi componenti in lavastoviglie.

L’estrattore Imetec Succovivo SJ4 1200 è un estrattore di succo a freddo di tipologia verticale e con un cono per l’inserimento del cibo che ha dimensioni standard e che richiede un taglio degli ingredienti.

PRO Prezzo

Filtro per sorbetti CONTRO Non si pulisce in lavastoviglie

IN OFFERTA Imetec Succovivo SJ4 1200 Estrattore di Succo a Freddo per Frutta e Verdura, Slow Juicer con Spremitura Lenta 50 Giri/Min, Tecnologia Easy Juice, Filtro Succhi, Accessorio Sorbetti, Pulizia 2 Minuti Estrattore a freddo senza lame, bassa velocita 50 giri/min per succhi di frutta e verdura, sorbetti, latte vegetale

Tecnologia easy juice: facile da montare e da pulire, in soli 2 minuti

Due accessori: Filtro per succhi e accessorio per sorbetti

Comodo imbocco con base ampia per facilitare l'inserimento degli ingredienti

Pratico beccuccio a chiusura ermetica e inclinato per agevolare la fuoriuscita del succo fino all'ultima goccia

Panasonic SlowJuicer MJ-L501: miglior rapporto qualità/prezzo

Questo estrattore di succo a freddo offre delle ottime caratteristiche strutturale, con un prezzo che si mantiene comunque nella media dei concorrenti.

Il Panasonic SlowJuicer MJ-L501 è considerato la miglior scelta dai clienti Amazon, con il maggior numero di recensioni positive di persone che lo hanno acquistato e dato la loro opinione sul prodotto.

Questa macchina per estrarre il succo a freddo è di tipologia verticale, con un motore leggermente inferiore rispetto alla media, con 45 giri al minuto, che consentono comunque un utilizzo nella norma. Non è possibile selezionare la velocità con la quale estrarre il succo. Si può utilizzare anche per fare dei sorbetti.

PRO Rapporto qualità/prezzo

Scelto dai clienti Amazon CONTRO Solo 45 giri al minuti

IN OFFERTA Panasonic MJ-L501KXE Slow Juicer, Estrattore di Succo Senza Lame, Design Salvaspazio Sottile ed Elegante, Elevata silenziosità, Finitura Soft, 150 W, 63 Decibel, Nero Speciale tecnologia di pressatura a bassa velocità per la massima conservazione dei nutrienti e la massima resa di succo

Capiente bicchiere a caraffa per la raccolta del succo e torchio in acciaio inossidabile

Raffinato design salvaspazio ed elegante finitura opaca

Funzionamento silenzioso, interruttore per retromarcia, beccuccio salvagocce, appoggio antiscivolo

Accessori: 1 filtro per succhi, 1 filtro per ingredienti surgelati, dessert ghiacciati e sorbetti, 2 bicchieri di raccolta, 1 spazzola per la pulizia

Kenwod PureJuice JMP601SI: il migliore sul mercato

Viene considerato da molti il miglior estrattore di succo a freddo in commercio, per le sue caratteristiche tecniche e le funzionalità che offre all’utente finale. Anche in questo caso si tratta di un estrattore a freddo di tipologia verticale.

La velocità del motore è superiore alla media dei concorrenti, con 60 giri al minuti che consentono di poter estrarre il succo anche dai cibi più duri e fibrosi, oltre ad una migliore qualità.

Ha la funzione per la pulizia automatica, una comodità che è molto apprezzata dagli utenti, che fa risparmiare diverso tempo per la pulitura dei componenti.

PRO 60 giri al minuto

Funzione di auto-pulizia

Ottima qualità CONTRO Accessorio per sorbetti a parte

IN OFFERTA Kenwood JMP601SI PureJuice Estrattore di Succo a Freddo, Centrifuga Slow Juicer con Accessorio Sorbetto, 150 W, 1.3 Litri, Plastica, Argento SLOW JUICER: Estrattore di succo a bassa velocità che pressa frutta e verdura senza danneggiare le sostanze nutritive, per goderti appieno tutte le vitamine e i minerali del tuo succo fatto in casa

VERSATILE: Puoi mixare una grande varietà di frutta e verdura e creare differenti tipi di bevande fatte in casa, come il latte di mandorla, ottimo per l'intolleranza al lattosio

PRATICO: Molto più silenzioso rispetto ad una centrifuga tradizionale e con una comoda funzione risciacquo e sistema salvagoccia per evitare sprechi

SORBETTO: Il JMP601SI viene fornito con l'accessorio Sorbetto, per creare bevande sane e rinfrescanti

RACCOGLI POLPA: Puoi filtrare il succo grazie al passino in dotazione, la parte fibrosa viene raccolta nel contenitore per la preparazione di brownies, burger vegetali, biscotti e altre ricette

Philips Estrattori Microjuicer HR1894/80: ottimo design

In questo caso l’estrattore di succo a freddo di Philips ha la sua forza nel design, oltre che ai buoni materiali utilizzati. Le dimensioni sono ridotte, come tutti gli estrattori di tipologia verticoali, oltre ad avere un’estetica ricercata dai produttori.

Si possono usare tutti i tipi di ingredienti, dai più morbidi ai più duri e fibrosi, compresa anche la frutta secca. La pulizia dell’estrattore risulta semplice con la funzionalità “QuickClean” che permette una pulitura veloce dei componenti.

Secondo il produttore, grazie al motore ed ai materiali è possibile estrarre fino al 90% del succo dell’ingrediente.

PRO Ottimo design

Fino al 90% di succo estratto

Pulizia rapida CONTRO Non presente il contenitore di succo

IN OFFERTA Philips Estrattori Microjuicer HR1894/80 Estrattore di Succo con Tecnologia Micro Masticating per Cogliere Tutta la Polpa di Frutta e Verdura, Bianco Tecnologia MicroMasticating sviluppata in collaborazione con l'università di Innsbruck

Processo in 3 fasi: taglia in pezzi molto piccoli fin dall'inizio, spreme e omogeneizza frutta e verdura, micro-spreme per rompere le barriere interne delle cellule e rilasciare il succo

QuickClean: sistema senza setaccio con filtro a pettine per una pulizia semplice e veloce con un solo risciacquo, in meno di un minuto

PreClean: funzione che svuota l'estrattore, per rendere più semplice la pulizia e avere fino all'ultima goccia di succo nel tuo bicchiere

Semplice sistema anti-goccia integrato one-touch

BioChef Synergy-Slow Juicer: facile da pulire

Estrattore molto apprezzato dai suoi acquirenti, stando alle recensioni che sono pubblicate online sul BioChef Synergy-Slow Juicer. Composto da materiali di alta qualità, con certificazione per la non presenza di sostanze nocive al suo interno.

La pulizia risulta veloce grazie al meccanismo autopulente. Il design è di tipologia verticale e compatto. Silenzioso durante le fase di estrazione del succo dagli ingredienti.

PRO Ottimi materiali

Auto-pulizia CONTRO Prezzo leggermente alto

Estrattore di succo, BioChef Synergy-Slow Juicer, Estrattore di succo, lento, silenzioso, con spremitura a freddo (COLD PRESS) molto più ampio e FACILE da pulire (Rosso) Estrattore di succo BioChef Synergy Slow Juicer produce succo vivo di alta qualità, pieno di nutrienti essenziali ed enzimi

Compatto e silenzioso adatto per qualsiasi cucina! Rapido e facile da pulire grazie al suo design autopulente

Prodotto con materiali privi di sostanze tossiche (BPA Free)

Tecnologia COLD PRESS e EPT (Enzyme Protection Technology), massima quantità di nutrienti, vitamine e enzimi nel tuo succo! Garantito!

Garanzia 10 anni per il motore e 5 anni per le parti. Nella confenzione troverete un libro di ricette e il manuale di istruzioni

Migliori estrattori di succo orizzontali del 2020

Per chi cerca un prodotto più professionale, ma anche più costoso e di dimensioni maggiori, è preferibile un estrattore orizzontale, che riesce a garantire una migliore qualità nell’estrazione del succo a freddo.

Oscar Neo DA1000: buon estrattore orizzontale

Questo modello di estrattore di succo a freddo è di tipologia orizzontale e consente di realizzare spremute, sorbetti, gelati, pasta fresca e salse, come riferito dal produttore.

Possibile utilizzarlo per fare il burro di arachidi e la crema di nocciole. Risulta facile da pulire ed è silenzioso. Possibile utilizzarlo anche con frutta e verdura più duri e fibrosi.

PRO Silenzioso

Ottima qualità dei materiali

Diverse funzionalità CONTRO Prezzo non economico

Neo Estrattore di succo orizzontale lento 200 watt Cromo Rompe e spreme a freddo la frutta e la verdura per ottenere il miglior SUCCO VIVO. Ottimi risultati anche con l'erba di grano (Wheatgrass o gramigna), kale, spinaci, prezzemolo, sedano, finocchio, aloe vera, erbe aromatiche e medicinali

Non solo succhi! Oscar neo tritura, impasta, spreme, prepara sorbetti e gelati, pasta fresca, pane, omogeneizzati, salse, etc.. Preparati il tuo burro di arachidi o nocciole, hummus, pesto e molto altro! Sperimenta con la cucina SANA, CRUDA e NATURALE!

Manuale di istruzioni in italiano in formato PDF

20 anni di garanzia sul motore e 10 nelle componenti. Se non sei soddisfatto, durante i primi 30 giorni, ti rimborsiamo!

Regolatore di polpa manuale: Puoi decidere la quantità di polpa e di fibra che vuoi nel tuo succo, per un succo più o meno compatto 100% a tuo gusto

Cos’è un estrattore di succo?

Un estrattore di succo a freddo è una macchina a motore che riesce ad estrarre il succo di frutta e verdura agendo a bassa velocità, senza utlizzare delle lame. La generazione del succo avviene a freddo, cioè senza la creazione di calore, riuscendo ad ottenere dei fluidi più integri e naturali.

Come funziona un estrattore di succo a freddo?

La funzionalità base di un estrattore di succo a freddo è data dalla coclea, che girando riesce ad estrarre i fluidi da un ingrediente a bassa velocità. Non si utilizzano lame per estrarre il succo da frutta e verdura, ma solo grazie alla coclea, che ha un aspetto di una vite, che spreme l’alimento.

Gli ingredienti vengono inseriti dentro un tubo che li porta verso la coclea, con un pressino che è in dotazione. Gli scarti solidi possono essere buttati o utilizzati in altre preparazioni.

Il motore garantisce al massimo 60-80 giri al minuti e la bassa velocità garantisce una fuoriuscita del fluido senza andare ad intaccare l’alimento. I migliori estrattori di succo hanno velocità di rotazione basse, che portano una qualità del prodotto superiore.

Le differenze tra estrattore e centrifuga

Ci sono diverse differenze tra un estrattore di succo a freddo ed una centrifuga, a partire dalla velocità con la quale si ottiene il succo. Come si è già visto, con la coclea dell’estrattore a freddo si riesce a spremere a bassa velocità l’ingrediente, mentre con la centrifuga sono presenti delle lame ad alta velocità che riescono ad estrarre il succo.

Nel caso dell’estrattore di succo a freddo si ottiene un fluido più corposo e dal colore più intenso. Inoltre i preparati con estrattore di succo possono mantenersi più a lungo.

I centrifugati, invece, finiscono per ossidarsi in maniera più veloce e dunque hanno un decadimento più rapido. Con l’estrattore di succo è possibile produrre anche differenti preparazioni, come gelati e sorbetti, mentre la centrifuga va bene solo per i succhi di frutta e verdura.

Solitamente gli estrattori di succo sono più costosi, ma più silenziosi, oltre a richiedere più tempo per la preparazione. La centrifuga ha una preparazione più veloce, ma risulta più rumorosa e utilizzabile solo per succhi di frutta e verdura, anche se di qualità inferiore.

