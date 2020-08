Milano, treno deraglia a Carnate: tre persone contuse

Un treno della linea Lecco-Milano è deragliato nella stazione di Carnate-Usmate, in provincia di Monza, verso mezzogiorno. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118, che hanno trovato tre carrozze su sette rovesciate. Alcune carrozze hanno invaso anche la strada. A bordo delle carrozze rovesciate c’erano tre persone, il macchinista, il capotreno ed un passeggero, che risultano contuse.

Tutti i feriti non sono in gravi condizioni, con l’unico passeggero che è rimasto contuso che ha rotto il vetro del finestrino per uscire e si è successivamente allontanato.

Trenord ha aperto un fascicolo per capire la dinamica dell’incidente e capire come sia stato reso possibile il deragliamento. Una carrozza era appoggiata al muro esterno che costeggia i binari. L’incidente è avvenuto nei pressi di uno scambio. Interrotto il traffico ferroviario.