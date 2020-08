Scuola, Cts: “Dai sei anni a scuola sempre con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione”

Il Comitato tecnico-scientifico si è riunito oggi per definire le linee guida per la ripartenza dell’anno scolastico 2020/2021, prevista per il 14 settembre, come da ordinanza del ministero. La decisione è stata netta: al di sopra dei sei anni sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, anche in classe. Si potrà togliere la mascherina solamente per l’interrogazione.

“Ci saranno dei momenti in cambiamento di contesto che saranno valutati di volta in volta. Ovviamente non si utilizza la mascherina in mensa o mentre si fa ginnanistica, però l’indicazione è di utilizzarla”, ha dichiarato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts.

Si torna indietro dunque secondo quanto riferito dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alcune settimane fa, quando aveva spiegato come al banco si poteva togliere la mascherina. Il Cts ha valutato che la mascherina va tenuta per tutto il tempo di permanenza in classe.

Nel frattempo le famiglie hanno iniziato ad acquistare i libri di testo, le cui liste sono già disponibili online, con i libri scolastici 2020/2021 già disponibili su Amazon con la possibilità di ricerca per istituto.

Nessuna quarantena in caso di positivo

Non è detto la scuola sia messa in quarantena in caso di una persona positiva al coronavirus. Anche in questo caso “si valuterà di volta in volta”.