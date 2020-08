Banca Etruria, archiviazione per Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministra

Il padre di Maria Elena Boschi, Pierluigi Boschi, ha ricevuto una sentenza di archiviazione per le accuse sulla vicenda della liquidazione di Banca Etruria, con al centro la figura di Luca Bronchi. L’ex ministra era stata oggetto di critiche in passato per la figura del padre, considerata negativa per la questione bancaria. Le accuse erano relative ai 700 mila euro versati nel 2014 da Bpel all’ex direttore generale, che era stato condannato in primo grado per la vicenda della buonuscita.

Nei mesi scorsi era già caduta l’accusa più grave, quella di bancarotta fraudolenta. Rimase in ballo la bancarotta semplice, che ora è stata archiviata dopo la richiesta di un approfondimento da parte del gip nel mese di gennaio. La Procura dopo aver svolto l’accertamento, ha ribadito la richiesta di archiviazione.

Soddisfazione dell’ex ministra Maria Elena Boschi, che su Twitter ha postato un messaggio destinato a chi negli anni passati l’accusava: “La verità è più forte del fango”, ha scritto questa mattina.