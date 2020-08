Champions, battuto il Lione, il Bayern è in finale

Il Bayern Monaco è la seconda finalista di Champion’s League, dopo la vittoria per 3-0 contro il Lione. La finale si giocherà domenica 23 agosto tra Paris Saint-German e Bayern Monaco.

La gara è iniziata con alcune occasione per il Lione, che non è stato in grado di concretizzarle in gol, per poi subire il gol dello svantaggio poco dopo aver preso un palo, a causa di un tiro violento di Gnabry, che ha sbloccato il match. Da quel momento il Lione non ha creato più pericoli, preoccupandosi di più di mantenere aperta la partita, che però viene chiusa verso la fine del primo tempo, grazie ad un cross di Perisic e la conclusione sotto porta ancora di Gnabry. Nel secondo tempo arriva anche la rete di Lewandowski che chiude la gara.