Coronavirus, altri giocatori positivi: Petagna del Napoli e due del Torino

Dopo la notizia di ieri che vedeva la comunicazione della positività del portiere della Roma, Antonio Mirante, oggi altri giocatori della Serie A sono stati trovati positivi al Covid-19. Anche tre giocatori del Cagliari erano stati trovati positivi nella giornata di ieri. Ne ha dato comunicazione il Napoli su Twitter: “Solo dopo il tampone negativo si riunirà al gruppo”.

Si tratta di Petagna del Napoli, proveniente dalla Spal e due giocatori del Torino, come ha comunicato la società granata: “Abbiamo informato le autorità competenti. I due calciatori sono asintomatici ed in quarantena come da procedura”. Sono in corso accertamenti per altri giocatori che erano stati a stretto contatto con i due positivi.