Coronavirus nel mondo oggi 20 agosto, raggiunti i 22 milioni e mezzo di contagi

Sono 22 milioni e mezzo i positivi da coronavirus nel mondo, con quasi 800 mila morti dall’inizio della pandemia. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5,7 milioni di casi positivi, con 176 mila vittime. Salgono i casi anche in Brasile e in America latina, con il Peru che fa segnare 558 casi positivi.

In Sudafrica si sono raggiunti i 600 mila casi positivi, ma con meno morti, sulle 12 mila. Aumento dei casi anche in Europa, in Spagna sono 387 mila i positivi al Covid-19, mentre l’Italia ha raggiunto ieri i 255 mila casi.