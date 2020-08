Coronavirus, Ricciardi: “Elezioni e scuola a rischio”. Poi si corregge: “Parlavo di altri Paesi”

Il consigliere del Governo, Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica ed un passato all’Oms, ha parlato dell’innalzamento dei contagi in tutta Europa. Era intervenuto alla trasmissione su RaiTre Agorà, generando commenti allarmati dopo le sue parole: “Elezioni e scuola a rischio”. Successivamente ha precisato il suo intervento: “Parlavo dei Paesi come Spagna e Croazia che hanno alzato la curva epidemica moltissimo, lì non si potrebbe votare, in Italia ancora sì”.

L’aumento è stato riscontrato anche dall’Iss e dalla Protezione Civile, con il numero di contagiati che è salito anche in Italia negli ultimi giorni, rispetto ai minimi del mese scorso, quando il trend era in discesa. In tutto il mondo stanno salendo i casi positivi al Covid-19, con oltre 22 milioni e mezzo di contagiati dall’inizio dell’epidemia.

“Si potrà votate, modificando i propri comportamenti, se questo viene fatto, sicuramente si potrà votare e tornare a scuola”, ha dichiarato Ricciardi.