PD-M5S, Crimi: “Non c’è alleanza strutturale”. Stop al pressing di Conte

Il capo politico del Movimento 5 Stelle entra nella discussione sull’alleanza tra PD e M5S, con il premier Conte che negli ultimi giorni aveva cercato di spingere per un’alleanza anche in Puglia e nelle Marche. “Non c’è alleanza strutturale”, queste le parole di Vito Crimi, il capo politico reggente del Movimento dopo le dimissioni di Di Maio. Nei giorni scorsi si era votato su Rousseau per aprire ad alleanze con i “partiti tradizionali”. Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, aveva espresso soddisfazione per il voto su Rousseau, definendolo una “bella notizia”.

“Non c’è un’occasione da prendere, altrimenti l’avremmo colta. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile allearsi”, ha dichiarato ai cronisti. Chiusa la questione su Puglia e Marche: “Lì abbiamo fatto un’opposizione dura e non ci sono margini per un’alleanza. Non ci sarà una sconfitta a quelle Regionali, perché noi non governiamo”.

Per Crimi il voto su Rousseau riguardava quattro comuni, i quali avevano presentato un “progetto”, ma si esclude l’alleanza strutturale.