Russia, il candidato dell’opposizione Navalny è stato avvelenato. “Gravi condizioni”

Il leader delle opposizioni in Russia, Aleksej Navalnyj, è stato avvelenato mentre rientrava dalla Siberia a Mosca, nella giornata di giovedì. Subito è stato ricoverato in ospedale con i sintomi che la sua portavoce, Kira Yarmysh, ha definito di avvelenamento, con il suo aereo che ha effettuato un atterraggio di emergenza.

Al momento si trova in terapia intensiva e non è cosciente, dopo essersi sentito male su un volo partito dalla città di Tomsk, in Siberia. Subito è apparso evidente l’avvelenamento: “Supponiamo sia stato avvelenato con qualcosa mescolato con il suo tè”, ha dichiarato la sua portavoce, spiegando che era l’unica cosa che aveva bevuto.

Navalny è uno dei principali oppositori del Cremlino, ha passato diversi mesi in carcere negli ultimi anni per delle proteste anti-governo. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva emesso una sentenza nella quale condannava gli arresti del 2012 e 2014, perché ritenuti politici.