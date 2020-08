Treno deragliato a Milano, viaggiava senza personale. Aperta inchiesta per disastro ferroviario

Nelle ultime ore è emerso che il treno deragliato ieri sulla linea Lecco-Milano, nei pressi della stazione di Carnate, viaggiava senza personale a bordo. Tre persone erano rimaste contuse nell’incidente, ma il treno aveva viaggiato quasi 10 chilometri senza personale a bordo, dalla stazione di Paterno D’Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza) dove poi è deragliato. Secondo quanto riportato il macchinista ed il capotreno erano scesi per prendersi una pausa, ma in quel momento il treno si è messo in moto ed è avanzato, sfruttando un tratto in discesa.

Arrivato poi alla stazione di Carnate è stato deviato dai gestori Rfi su un binario morto, dove poi è deragliato. Il macchinista ed il capotreno hanno riportato alcune ferite, forse nel tentativo di fermare il convoglio. A bordo c’era solo un passeggero, di 49 anni, che è rimasto contuso.

“Disastro ferroviario”: aperta inchiesta

Aperta inchiesta per disastro ferroviario dalla Procura di Monza, al momento senza nessuno iscritto nel registro degli indagati. Si indaga contro ignoti, per cercare di capire il motivo del deragliamento e della mancanza di personale. Le indagini sono guidate dal pm Michele Trianni, con attesa per la relazione della Polfer, che potrebbe far emergere nuovi dettagli.