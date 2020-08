Usa 2020, intervento di Obama alla Convention: “Trump tratta la presidenza come un reality”

C’è stato l’atteso discorso di Obama alla Convention Dem per le elezioni presidenziali di novembre, che hanno formalizzato la candidatura di Joe Biden e Kamala Harris. L’ex presidente americano ha parlato dei temi di attualità politica, parlando anche dei candidati democratici, definendo Biden un “fratello” e la Harris una “amica”. “Vi chiedo di credere nella loro leadership, loro sono in grado di guidare l’America fuori dai tempi bui”.

“Il prossimo presidente dovrebbe prendere in custodia questa Costituzione, che protegge le libertà. Per il bene del Paese ho sperato che Trump mostrasse interesse nel fare il presidente e lo facesse seriamente. Ma non lo ha mai fatto”, questo l’attacco di Obama a Trump, accusato di trasformare il ruolo del presidente in quello di un “reality show per ottenere l’attenzione che brama”.